GIUSTIZIA: ORLANDO, MOLTO SODDISFATTO, GIORNATA POSITIVA

14 giugno 2017- 15:11

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si dichiara "molto soddisfatto" per il via libera della Camera alla fiducia sulla riforma del processo penale "perchè è stato un percorso molto faticoso, molto accidentato, con molte trappole, molti trabocchetti, molte contraddizioni anche in chi lo ha contestato". "Oggi abbiamo finalmente un intervento organico -dice ancora il Guardasigilli- che può dare nuova vitalità al processo penale, può dare anche garanzie più stringenti ai cittadini in qualunque condizione si trovino di fronte al processo, siano vittime, siano testimoni, siano imputati. Credo che oggi sia una giornata positiva per la giustizia italiana. Era il frutto di un programma di governo che oggi si realizza".