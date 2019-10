10 ottobre 2019- 16:34 Giustizia: Pd, 'incontro con Bonafede per prima ricognizione su osservazioni a riforma'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Si è svolto nel pomeriggio un breve incontro di lavoro tra una delegazione del Pd rappresentata dal sottosegretario Andrea Giorgis, dalla responsabile giustizia Roberta Pinotti, dal capogruppo in commissione alla Camera Alfredo Bazoli e dal vicecapogruppo Michele Bordo, con il ministro Alfonso Bonafede. Si legge in una nota del Pd."Un’occasione -si spiega- per fare una prima ricognizione su osservazioni e proposte del Pd alle bozze di riforma presentate dal ministro Bonafede, cui seguiranno altri incontri anche nell’ambito dell’intera maggioranza”.