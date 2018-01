GIUSTIZIA: PG PALERMO, AUMENTA AREA ILLEGALITà

27 gennaio 2018- 10:36

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "L'indice statistico dei reati registra un incremento percentuale del dieci per cento" nel distretto giudiziario di Palermo. Aumenta l'area di illegalità". Lo ha detto il Pg di Palermo Roberto Scarpinato nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Palermo registra un incremento del 22,28 per cento e Trapani registra 51,54 per cento in più di reati - dice - Percentuali indicative della crescita dell'area di illegalità".