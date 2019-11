5 novembre 2019- 14:15 Giustizia: potenziato organico tribunale Termini Imerese, l'impegno del governo Conte (2)

(Adnkronos) - "Il tribunale - sottolinea la senatrice pentastellata Campagna - viene investito da una domanda di giustizia che proviene da un territorio di 62 comuni per circa 400mila persone. Il trasferimento della competenza territoriale di molte sezioni distaccate a questo tribunale ha comportato un rallentamento ed intasamento dei procedimenti civili e penali pendenti, divenuti numerosi rispetto alla propria pianta organica. L’incontro di oggi segna una svolta per risolvere le annose questioni e per questo ringrazio il sottosegretario Ferraresi che si è mostrato attento impegnandosi con azioni concrete per il raggiungimento di questo importante risultato".