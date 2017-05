GIUSTIZIA: ROSATO, FIDUCIA SU DDL PENALE? A CAMERA NON SERVE

18 maggio 2017- 14:26

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Il Pd sostiene la riforma penale, è la nostra riforma e la fiducia non è stata posta alla Camera semplicemente perchè non c'è bisogno". Lo dice Ettore Rosato parlando con i giornalisti in Transatlantico. "Altra cosa è il Senato, lì la fiducia serviva perchè c'erano tantissimi emendamenti ma qui a Montecitorio la situazione è diversa e in un giorno e mezzo possiamo approvare la legge. Del resto -ricorda il capogruppo Pd- alla Camera non abbiamo messo la fiducia sui disegni di legge. L'unica volta che l'abbiamo fatto è stato per l'Italicum".