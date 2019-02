16 febbraio 2019- 17:05 Giustizia: Ruggieri (Fi), 'ingiusta detenzione piaga nazionale'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Un’ingiusta detenzione ogni 8 ore. Queste sono le dimensioni di un autentico dramma. Complimenti alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Finalmente un’alta carica istituzionale trova il coraggio di sottolineare quella che è una autentica piaga nazionale: l’oppressione giudiziaria, e impunita, degli italiani, tre dei quali, ogni giorno, vengono privati della libertà, e sfregiati nella reputazione, per poi essere assolti, senza che chi sbaglia sulla loro pelle paghi mai l’errore”. A dirlo Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia. “È ora di dire sì -aggiunge- alle proposte di Forza Italia in materia; le uniche in grado di risolvere il problema”.