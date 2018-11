4 novembre 2018- 13:18 Giustizia: Salvini, la riforma si farà, così come quella della prescrizione

Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "La riforma della giustizia è nel contratto di governo, così come la riforma della prescrizione, e quindi si faranno, ma non a colpi di emendamento in Commissione". Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa all'aeroporto di Belluno, dopo aver sorvolato in elicottero le zone più colpite del bellunese. Il titolare del Viminale ha infatti spiegato che "I processi non possono durare anni".E il ministro dell'Interno ha voluto rispondere anche alle polemiche sulla lotta alla mafia: "Io non discuto, lavoro, nei prossimi giorni consegnerò alle associazioni antimafia tre ville sequestrate ai malavitosi".