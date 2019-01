15 gennaio 2019- 21:56 Giustizia: Salvini, 'qui non per Boschi, riusciremo dove tutti hanno fallito'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Sono qui per ascoltare magistrati, avvocati e imprenditori, non certo per incontrare la Boschi. Processi più veloci e tribunali più efficienti sono il nostro obiettivo: riusciremo dove tutti gli altri hanno fallito". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna sulla sua partecipazione alla cena organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria'.