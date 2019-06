6 giugno 2019- 14:12 Giustizia: Salvini, 'rispetto giudici per questo segnalo chi fa politica'

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Proprio per rispetto nei confronti del 99 per cento dei giudici che lavorano obiettivamente, è doveroso segnalare quei pochissimi che utilizzano la toga per fare politica non applicando le leggi approvate dal Parlamento". Ad affermarlo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.