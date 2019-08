28 agosto 2019- 07:13 Giustizia: sindaco Siracusa, 'Nuovo Procuratore porterà rigore e serenità'

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "A nome della città, il benvenuto alla dottoressa Gambino che oggi si è insediata al vertice della Procura presso il Tribunale di Siracusa. Nelle sue parole ho colto entusiasmo per il nuovo incarico ma anche consapevolezza per l'impegnativo lavoro cui è stata chiamata. Dovrà infatti continuare il percorso di ricucitura, avviato in questi mesi dal procuratore aggiunto, Fabio Scavone, con una città che ha pagato un prezzo troppo alto a causa di dinamiche che nulla avevano a che fare con l'amministrazione della giustizia. Forte della sua esperienza e della sua professionalità, sono convinto che il Procuratore Gambino porterà non solo rigore ma anche serenità nei rapporti con le diverse articolazioni della società civile”. Così, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.