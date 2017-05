GIUSTIZIA: SISTO-SARRO (FI), CONFRONTO IMPOSSIBILE SU RIFORMA PROCESSO PENALE

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "È incredibile l'arroganza di questa maggioranza: oggi in commissione Giustizia a Montecitorio tutti gli emendamenti di tutti i gruppi hanno ottenuto un fulminante parere contrario. Questo lascia facilmente presagire che il governo e i suoi sostenitori non intendano minimamente rispettare il Parlamento e le dinamiche della democrazia. Un atteggiamento dittatoriale, chiuso al dibattito, tenuto dal relatore e dal governo". Lo affermano, in una nota, i deputati di Forza Italia Carlo Sarro e Francesco Paolo Sisto. "Forza Italia -proseguono- ha ritenuto, per evitare l'umiliazione e la derisione di un dibattito inutile, di abbandonare i lavori, consapevole che il formale esercizio di un diritto avrebbe comportato l'insulto alle prerogative delle istituzioni parlamentari. Riproporremo i nostri emendamenti per l'Aula: ma qualcosa ci dice che la sorte non sarà diversa". "L'imposizione da parte della maggioranza di norme penali così rilevanti, senza garantire il contraddittorio, è una violazione procedurale e sostanziale senza precedenti e meriterebbe molto di più della giustificata astensione proclamata dalle Camere Penali, dovendo provocare -concludono i parlamentari azzurri- la mobilitazione dell'intero mondo della giustizia".