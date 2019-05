29 maggio 2019- 11:26 Giustizia: vicepresidente Csm Ermini in visita a Tribunale Caltanissetta

Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, è arrivati al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, per incontrare i vertici degli uffici giudiziari e i magistrati del distretto. Nel primo pomeriggio è previsto un incontro con gli avvocati. Ad accompagnarlo ci sono diversi componenti del Csm, Sebastiano Ardita, Paolo Criscuoli, Stefano Cavanna, Cochita Grillo e Rosaria Spina. Prima di entrare in aula magna non si è voluto fermare con i cronisti.