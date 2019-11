5 novembre 2019- 16:35 Giustizia: Visco, ‘funzionamento sistema non prescinde da indipendenza’

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Il buon funzionamento" dell’intero sistema giurisdizionale "non può prescindere dall’indipendenza della magistratura". Un funzionamento inoltre "essenziale per sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese". Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento in apertura dei lavori del Corso straordinario ‘Le garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia’, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.Un sostegno, ha continuato il governatore, anche "all’affermazione di imprese competitive ed efficienti, alla crescita della produttività e dell’occupazione".Come ha detto inoltre Visco, "le aspettative dei cittadini e le raccomandazioni delle istituzioni convergono sull’importanza della qualità, dell’indipendenza e dell’efficienza della magistratura quali precondizioni fondamentali per decisioni di natura economica e finanziaria tempestive, oltre che imparziali", ha concluso.