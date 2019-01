25 gennaio 2019- 08:09 Givaudan: in 2018 fatturato +5,6% a 5,5 mld franchi, utile -7,9%

Roma, 25 gen. (AdnKronos/ats) - Givaudan, leader mondiale nel settore degli aromi e profumi, ha vissuto una crescita dinamica nel 2018. Il fatturato del gruppo è aumentato del 5,6% a 5,5 miliardi di franchi, con un margine operativo lordo (Ebitda) in crescita del 5,2% a 1,15 miliardi. Lo ha annunciato oggi Givaudan in una nota. L'utile netto è tuttavia diminuito, come previsto, del 7,9% a 663 milioni. Nel complesso, la redditività è leggermente inferiore al previsto, ma il volume delle vendite è superiore.Givaudan ha confermato i suoi obiettivi a medio termine di crescita organica del 4-5% e di un ritorno del flusso di tesoreria disponibile compreso tra il 12 e il 17% (in relazione alle vendite). Il dividendo proposto per il 2018 è di 60 franchi per azione (58 franchi nel 2017). "Givaudan ha chiuso l'anno con una buona dinamica di vendita, un aumento del portafoglio dei progetti e dei nuovi contratti. Questa solida crescita è stata raggiunta in tutti i segmenti e in tutte le regioni", scrive il gruppo. "Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti nel 2018", afferma dal canto suo il ceo Gilles Andrier.