27 agosto 2019- 17:37 Gli Hard Rock Cafe celebrano Freddie Mercury

Roma, 27 ago. (AdnKronos) - Hard Rock Cafe si prepara a festeggiare Freddie Mercury. Quest’anno nei Cafe di Firenze, Roma e Venezia per un’intera settimana si celebreranno la storia e la musica di Freddie Mercury: Nei tre Cafe è tutto pronto per 'Freddie for a Week' un’intera settimana dedicata ad un’icona della musica: da giovedì 5 settembre 2019 - compleanno di Mercury - fino a giovedì 12 settembre. In onore del frontman dei Queen nei Cafe si potranno trovare il 'Freddie’s Mustache Milkshake' solo per un tempo limitato e ci saranno eventi a tema, musica live e la vendita di articoli esclusivi per raccogliere fondi a favore di The Mercury Phoenix Trust, un'organizzazione benefica creata in memoria di Freddie Mercury da Brian May e Roger Taylor insieme al loro manager Jim Beach per sostenere la lotta globale contro l'Hiv. E, inoltre, grazie alla collaborazione con Universal Music Italia, gli appassionati dei Queen e di Freddie Mercury potranno ricevere omaggi offerti dalla casa discografica. Chi desidera festeggiare indossando articoli ispirati a Freddie può fermarsi al Rock Shop del Cafe o visitare il sito (https://shop.hardrock.com) per acquistare magliette in edizione limitata e una spilla con l'immagine dell'artista sul palco. Lo speciale 'Freddie’s Mustache Milkshake' è composto da bourbon e rum scuro, gelato alla vaniglia e salsa al cioccolato fondente che sarà guarnita con panna montata al cioccolato bianco ed un brownie al cioccolato che disegnerà i mitici baffi di Freddie. Il milkshake sarà disponibile anche in una versione analcolica per accontentare così gli ospiti di tutte le età. Nella location di Via Brunelleschi, che ha vinto un contest tra 23 Cafe europei per la migliore proposta di programmazione, Freddie Mercury sarà festeggiato con tre appuntamenti, il 5, 9 e il 12 settembre, con un menù speciale dove i panini sono identificati con i titoli delle canzoni dei Queen. Non mancheranno tre eventi live con la tribute band ufficiale italiana i Killer Queen il 5 settembre, il musical 'Bohemian Rhapsody' della Compagnia del Villaggio il 9 settembre e nell’ultima serata, il 12 settembre, la possibilità per gli ospiti di interpretare sul palco accompagnati dalla house band del Cafe le migliori canzoni dei Queen.Nel tempio rock di Via Veneto a Roma in programma live show il 5 e il 12 settembre rispettivamente con i Bohemian Symphony e la tribute band Queen Rocks. Alle due serate parteciperanno alcuni studenti della Scuola Internazionale di Comics che realizzeranno all’impronta caricature in stile Freddie degli ospiti del Cafe. In occasione della settimana dei festeggiamenti nel Cafe di Venezia dove gli ospiti saranno accolti dallo staff vestito a tema la musica live sarà protagonista nella serata del 5 settembre con 'I Toys' dalle 21 alle 23.