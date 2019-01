28 gennaio 2019- 16:13 Gmg: Mattarella, 'da Papa messaggio di fiducia per futuro vissuto con altruismo'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Al rientro dal Suo viaggio apostolico a Panama, a nome del popolo italiano e mio personale, desidero rivolgerLe il più cordiale saluto. Il profondo messaggio di fiducia che ha portato ai giovani riuniti a Panama per la giornata loro dedicata li spronerà a plasmare il proprio futuro con senso di responsabilità, altruistico impegno e intelligente apertura all’incontro con il prossimo". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco."Bentornato, Santo Padre, con rinnovati auguri di benessere per la Sua persona e di proficua prosecuzione del Suo altissimo Magistero", conclude il Capo dello Stato.