23 gennaio 2019- 19:31 Gmg: Mattarella, 'occasione per guardare con audacia al futuro'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Santità, desidero farle pervenire il mio più sincero ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della sua partenza per Panama. Il viaggio apostolico in occasione della XXXIV Giornata mondiale della gioventù costituirà un'eccezionale occasione di incontro con coloro che incarnano le speranze del nostro futuro, incoraggiando tutti ad affrontare con audacia le molteplici sfide che si incontrano nel costruire l'avvenire personale e collettivo". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco."Con profonda stima e affettuosa considerazione -conclude il Capo dello Stato- le auguro un viaggio sereno e ricco di frutti di pace, di concordia e di solidarietà".