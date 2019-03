15 marzo 2019- 11:34 Golden Power: Conte, 'la rafforzeremo per rafforzare interessi nazionali'

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - "Rafforzeremo la golden power per rafforzare gli interessi nazionali". Ad affermarlo è il premier Giuseppe Conte. "Quando abbiamo lo stesso obiettivo non è difficile trovare un accordo. Delle volte si può ragionare sulle misure più idonee per raggiungere un obiettivo ma poi alla fine si converge", sottolinea Conte riferendosi alle perplessità del vice premier, Matteo Salvini sull'accordo sulla via della Seta con la Cina.