6 giugno 2019- 17:21 Google: acquista Looker per 2,6 mld di dollari

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Google ha trovato un accordo per l'acquisto di Looker, una società specializzata nell'analisi dei dati, per 2,6 miliardi di dollari in contanti. Lo rende noto Alphabet in un comunicato. Looker, una volta perfezionata l'operazione, entrerà a far parte di Google Cloud.