13 dicembre 2018- 13:33 Governo: 8 fiducie da inizio legislatura, oggi -40 voti da esordio Camera (2)

(AdnKronos) - Così al Senato il 7 novembre voto di fiducia sul decreto legge sicurezza: 163 sì, 59 no e 19 astenuti. Replica alla Camera il 27 novembre con 336 sì e 249 no. I tempi stringono sulla manovra e quindi a Montecitorio voto di fiducia il 7 dicembre: 330 sì, 219 no e un astenuto. Oggi, praticamente in simultanea, due votazioni: al Senato sul ddl anticorruzione, che passa con 161 favorevoli, 119 contrari e un astenuto; a Montecitorio sul decreto legge fiscale, che ottiene il via libera con soli 310 sì, 228 no e 4 astenuti, la peggior performance dell'esecutivo dalla sua presentazione alle Camere.