11 giugno 2019- 16:48 Governo: al via Cdm, sul tavolo dl sicurezza bis e cittadinanza a Ramy e Adam

Roma 11 giu. (AdnKronos) - Al via il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo dell'esecutivo il dl sicurezza bis. Previsto inoltre il via libera alla cittadinanza italiana Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi della scuola media Vailati di Crema che lo scorso 20 marzo sono riusciti a dare l'allarme durante il sequestro e l'incendio dello scuolabus. Il consiglio dei ministri arriva all'indomani del vertice notturno a tre, con il premier Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini, che hanno fatto il punto sulle strategie di governo, con particolare riguardo al taglio delle tasse e al salario minimo da approvare, con un occhio attento al rischio di procedura di infrazione da parte della Ue, per la situazione del deficit italiano.