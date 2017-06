GOVERNO: ALFANO, FIDUCIA PRIMA SU DDL CONCORRENZA NON SU IUS SOLI

20 giugno 2017- 18:21

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Alternativa popolare non presenterà emendamenti sul ddl concorrenza ed è "disponibile a porre la fiducia" prima che venga posta sullo ius soli. Ad annunciarlo il presidente del partito e ministro degli Esteri, Angelino Alfano, nel corso di una conferenza stampa "Sentiamo discorsi strani -aggiunge- della serie mettiamo la fiducia sullo ius soli e non mettiamo la fiducia sulla concorrenza, non vorrei che si perdesse l'ordine naturale delle cose"."C'è un disegno di legge che pende in Parlamento da troppo tempo e un disegno di legge, lo ius soli, che è stato mal posto dal punto di vista cronologico nel calendario dei lavori, messo lì in preda ad ogni forma di dibattito ideologico, in mezzo alla campagna elettorale per le amministrative e con l'acme della stagione degli sbarchi, e qualcuno vorrebbe mettere la fiducia"."Mettiamo le cose in ordine: noi chiediamo -ribadisce Alfano- che il disegno di legge sulla concorrenza abbia un'assoluta priorità logica e cronologica. Logica, perchè non ha senso parlare per anni di un disegno di legge che dovrebbe avere una sua annualità; e cronologica, perchè pende da più tempo in Parlamento e dobbiamo chiudere prima quello invece di accelerare sul resto a cominciare dallo ius soli". (segue)