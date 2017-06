GOVERNO: ALFANO, FIDUCIA PRIMA SU DDL CONCORRENZA NON SU IUS SOLI (2)

20 giugno 2017- 18:29

(AdnKronos) - "Siamo coerenti con quello che abbiamo detto -sottolinea ancora il ministro degli Esteri a proposito del ddl concorrenza- perchè noi sosteniamo l'agenda Calenda, che non è la calenda greca, è Calenda Carlo. E se la concorrenza diventa non l'agenda Calenda ma la calenda greca, abbiamo fallito l'obiettivo di posizionare il nostro Paese in una dimensione importante a livello europeo e internazionale, con regole di funzionamento del mercato che possano rendere sempre più competitive le nostre imprese e attrattivo il nostro Paese. La posizione del Partito democratico è differente, noi volevamo dopo tre anni di avanti e indietro chiudere al più presto questa partita della concorrenza e siamo disponibili a porre la fiducia".