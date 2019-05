30 maggio 2019- 13:44 **Governo: alle 15.30 cdm, all'odg leggi regionali**

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Consiglio dei ministri oggi alle 15.30. Si tratta di un consiglio 'tecnico', in quando all'ordine del giorno non ci saranno i provvedimenti attesi -dunque sicurezza e famiglia - ma leggi regionali in scadenza. Si tratta tuttavia del primo Cdm dopo il voto europeo.