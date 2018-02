GOVERNO: ALLE 15 CONSIGLIO DEI MINISTRI (3)

8 febbraio 2018- 15:18

(AdnKronos) - Decreto legislativo, Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari (esame preliminare); Decreto legislativo, Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (esame preliminare); Decreto legislativo, Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n.154 e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n.170 (secondo esame preliminare). Decreto legislativo, Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (secondo esame preliminare); Decreto legislativo, Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103; Decreto legislativo, Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; Decreto del Presidente della Repubblica, Regolamento recante modifiche al DPR 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del ministero dell'Interno (esame preliminare).All'ordine del giorno l'esame di leggi regionali e varie ed eventuali.