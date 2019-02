19 febbraio 2019- 14:56 Governo: alle 16.15 Consiglio dei ministri

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - E' stato convocato per le 16.15 il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno il varo definitivo del decreto legislativo per l'attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. All'esame anche le leggi regionali.