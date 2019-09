4 settembre 2019- 17:50 Governo: associazione disabili Sicilia, 'Sparito ministero disabilità'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Ecco il nuovo governo, sparito il ministero della Disabilità. Almeno evitiamo di essere usati per fini propagandistici. Per il resto staremo a vedere cosa accadrà". E' quanto dicono dall'associazione 'Siamo handicappati, non cretini' sul nuovo governo.