15 giugno 2019- 11:45 Governo: Bagnai, io ministro? 'valuterei'

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Io sto bene in Senato, dove si può fare molto, ma sono entrato in politica per mettermi a disposizione. Se mi chiamassero a fare altro, Salvini e il premier, con l’avallo del Quirinale, valuterei". Così il responsabile economia della Lega, Alberto Bagnai in un'intervista al 'Corriere della Sera' sulla possibilità che possa essere nominato ministro degli Affari europei come auspicato da alcuni esponenti politici. In questo momento, sottolinea Bagnai in merito ad un Italexit, "sarebbe un atto suicida compiere gesti aggressivi come un’uscita unilaterale. E poi non c’è il consenso del Paese. E io sono per la democrazia".