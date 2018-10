9 ottobre 2018- 21:35 Governo: bagno di folla per Salvini-Di Maio davanti a p.Chigi

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Stavano per rientrare, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, scesi in piazza davanti a palazzo Chigi per incontrare i giornalisti. Ma non hanno 'resistito' ai richiami di tanti curiosi che si erano fermati dietro le transenne ad osservarli da lontano mentre parlavano davanti alle telecamere. Polo blu della Marina per Salvini e camicia bianca per Di Maio, i due vicepremier hanno ritardato il ritorno al vertice in corso a palazzo Chigi sulla manovra per un saluto. Un gesto apprezzato da turisti e una scolaresca di Napoli che si trovavano in piazza. Strette di mano e selfie.