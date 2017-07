GOVERNO: BAZOLI, STA REALIZZANDO MISURE NECESSARIE E ATTESE

4 luglio 2017- 15:46

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - il governo guidato da Paolo Gentiloni sta realizzando "misure necessarie e da tempo attese". Lo ha detto Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, a margine della 13esima edizione di 'The future of science', parlando con i giornalisti. "Quando, in seguito all’ipotizzato accordo sulla legge proporzionale, definita, ma impropriamente, alla tedesca, si profilava uno scioglimento anticipato del Parlamento e già si ipotizzava per settembre la data delle elezioni, io non ero per nulla d’accordo", ha detto Bazoli. Per quanto riguarda la legge elettorale, "mi preoccupava la previsione, che risulta confermata dalle recenti amministrative, della difficoltà che ne sarebbe derivata in ordine alla formazione di maggioranze stabili di governo", ha continuato."Ritenevo poi utile e giusto -ha sottolineato il presidente emerito di Intesa Sanpaolo- che il governo Gentiloni potesse lavorare fino alla scadenza naturale della legislatura, trattandosi di un governo che senza clamore sta portando a compimento misure necessarie e da tempo attese". Inoltre "pensavo che il vento a favore dei movimenti populisti e di contestazione potesse attenuarsi, in Italia e nel mondo, come in effetti sta avvenendo. Il tempo, infatti, non poteva che evidenziare l’estrema difficoltà tanto di tradurre ragioni di protesta in programmi di governo quanto di trasformare movimenti non strutturati in partiti o comunque in organizzazioni democratiche di potere".