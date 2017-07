GOVERNO: BELLANOVA, DOPO RIFORMA LAVORO DIMINUITE DIMISSIONI DONNE

21 luglio 2017- 11:13

Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "Il Governo ha fatto degli interventi importanti a tutela delle donna, uno dei quali cancella la pratica odiosa delle dimissioni in bianco. E i dati ci dicono che tra prima della riforma della mercato del lavoro e dopo, 120 mila dimissioni in meno. Significa avere tolto alle azienda la possibilità di usare il foglio bianco, una scelta di coraggio e molto utile per le donne". Così il viceministro Teresa Bellanova, a Palermo, a margine di un convegno sulle donne in Europa. "Siamo intervenuti anche potenziando gli strumenti della conciliazione - dice - perché non basta fare entrare le donne nel mondo del lavoro. Bisogna dare strumenti affinché ci restino". "Dobbiamo sempre più lavorare perché il mondo dell'impresa colga l'occasione di tenere le donne in azienda", dice. "Le donne sono spesso quelle più acculturate che si laureano in tempi più brevi e se non le portiamo nel mondo del lavoro perdiamo una grande occasione"