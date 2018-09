22 settembre 2018- 15:35 Governo: Bellanova, minacce e ricatti, ecco metodo M5S

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Quelle parole rozze e volgari non sono scappate per caso al portavoce del presidente del Consiglio. Rocco Casalino, ex Grande Fratello, non nuovo a episodi del genere e strattonamenti vari, ha perfettamente esplicitato il modo di pensare e di intendere la cosa pubblica dei 5Stelle verso chiunque, all’interno della macchina dello Stato, avanzi legittimi dubbi sulla fattibilità delle promesse fatte in campagna elettorale". Lo dichiara Teresa Bellanova del Pd. "D’altra parte già all’indomani del loro insediamento nei Ministeri più di qualcuno annunciava derattizzazioni ed epurazioni e la stessa minaccia è stata, in modo vario e articolato, rivolta anche da Ministri verso i vertici Inps, Anac, Avvocatura dello Stato. Una minaccia che funziona ovviamente come un ricatto. Formulare la domanda: possibile che non trovino dieci miliardi? è più eloquente di qualsiasi discorso e tradisce un livello di disonestà mentale e incompetenza politica e tecnica micidiali, oltre che un evidente avviso da parte di un portavoce, che dovremmo rilevare ha evidentemente molto più potere di Conte, rivolto sì ai tecnici ma soprattutto a Tria", aggiunge."Eppure il Bilancio dello Stato, che sembra una cosa incomprensibile, è di fatto semplice. Ministero per Ministero le poste sono scritte nero su bianco. Loro abbiano solo il coraggio di dire quali elimineranno per mantenere le promesse elettorali. Dalla Sanità alle Forze Armate, dal welfare all’Istruzione alla cultura, c’è una prateria sconfinata. Ovviamente, qualsiasi decisione presenterebbe un conto da pagare e una esposizione internazionale di cui assumere conseguenti responsabilità".