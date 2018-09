22 settembre 2018- 15:35 Governo: Bellanova, minacce e ricatti, ecco metodo M5S (2)

(AdnKronos) - "Per questo -prosegue Bellanova- forse sarebbe meglio riconoscere che le promesse fatte sono irrealizzabili, e che in campagna elettorale il patto perverso è stato vendere illusioni chiacchiere e rancore sociale in cambio di voti, piuttosto che dire la verità e considerare la politica una cosa seria. Emerge quello che abbiamo sempre detto: non una classe dirigente alla guida del Paese ma una pericolosa ammucchiata”.