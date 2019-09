6 settembre 2019- 18:23 Governo: Bellanova posta foto, 'e questa mise va bene? #vestocomevoglio'

Roma, 6 set. (AdnKronos) - "Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?". Teresa Bellanova ironizza via Fb sulle polemiche sulla sua tenuta ieri al Quirinale e posta una foto in camicia a pois.