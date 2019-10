5 ottobre 2019- 17:53 Governo: Bellanova, 'se non aumenta Iva non vince Renzi ma la serietà della politica'

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Se non si aumenta l'Iva non vince Renzi ma la serietà della politica di questo governo che nell'accordo aveva detto che non sarebbe aumentata. Conte non ha niente da temere, noi in queste settimane spesso siamo stati oggetto di polemiche ma abbiamo reagito facendo uno sforzo in più in termini di proposte". Lo ha detto la ministra per l'Agricoltura Teresa Bellanova, a Terrasini (Palermo), incontrando la stampa a margine della scuola di formazione politica Futura.