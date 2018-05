5 maggio 2018- 16:56 Governo: Bergamini, unico cambiamento M5S è cambiare idea

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Per due mesi il M5S ha tenuto in ostaggio il Paese con veti, forni e ridicoli balletti. Hanno finto di voler provare a formare un governo solo per gettare la responsabilità dell’insuccesso sulle altre forze politiche. Una strategia che si è rivelata per quello che è: una colossale presa in giro nei confronti di milioni di elettori italiani". Lo afferma Deborah Bergamini, deputata e responsabile della Comunicazione di Forza Italia."Nonostante questo, Di Maio & Co -aggiunge- parlano ancora di un governo del cambiamento, quando invece l'unica cosa che sono riusciti a cambiare è idea, su tutto. Europeisti e atlantisti a corrente alternata, alla faccia della coerenza!".