9 marzo 2019- 18:55 Governo: Berlusconi, 'avvenire Italia in pericolo'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "In una situazione molto preoccupante e confusa, nella quale l’avvenire del nostro Paese è messo in pericolo ogni giorno di più dagli errori e dalle contraddizioni dell’attuale governo ma anche dalla crisi del progetto Europeo per come l’Europa è stata gestita in questi ultimi anni, un 'nuovo inizio' si rende davvero indispensabile". Lo scrive Silvio Berlusconi, nella lettera con la quale annuncia l'assemblea degli eletti di Forza Italia in programma a Roma per la fine del mese.