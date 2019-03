14 marzo 2019- 21:47 **Governo: Berlusconi, 'banda di ignoranti, prego perchè vadano a casa'**

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "E' una banda di ignoranti. Tutte le mattine e tutte le sere prego perchè vadano a casa al più presto". Lo dice Silvio Berlusconi sul governo a Dritto e Rovescio su Rete4. "Stanno facendo male all'Italia". "Non hanno fatto nulla di positivo. Ogni cosa che hanno fatto è andata a toccare le nostre libertà. Per dire, in un momento di crisi, come si fa a dire: 'chiudiamo i negozi alla domenica'?".