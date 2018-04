24 aprile 2018- 21:33 Governo: Berlusconi, centrodestra non è coalizione artificiale

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - "Il centrodestra è una forza unica, con la Lega abbiamo governato 9 anni, governiamo importanti regioni. Non c'è nessuna possibilità di essere rappresentati come una coalizione artificiale". Lo ha detto Silvio Berlusconi a un'iniziativa elettorale in Friuli.