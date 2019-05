27 maggio 2019- 20:18 **Governo: Berlusconi, 'inspiegabile lealtà Salvini a patto con M5S'**

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - “I nostri voti (quelli di Forza Italia ndr) sono indispensabili al centrodestra per tenere il governo del Paese, e lo dimostriamo in tutte le elezioni che si susseguono e in tutte le regioni che amministriamo insieme. Il risultato delle europee è chiaro: il nostro è un paese con la maggioranza di centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quarta Repubblica su Rete4. "Credo ci sia qualcosa di strano, che non riusciamo a capire, il motivo per il quale Salvini continui a dichiararsi leale a un contratto firmato con i Cinquestelle. Come si può andare avanti in un governo che ha nel Movimento persone assolutamente impreparate alla gestione della cosa pubblica e che hanno proposto 18 dei 20 provvedimento adottati dal governo”. “Noi - ha continuato il presidente di Forza Italia - pensavamo che la Lega bloccasse norme in contrasto al programma del centrodestra. C’è bisogno di un cambiamento nelle forze di governo, che rispecchi la maggioranza uscita dalle urne in queste elezioni che è di centrodestra. Cambieremo in futuro le norme fatte dai Cinquestelle”.