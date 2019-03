7 marzo 2019- 18:35 Governo: Berlusconi, 'meglio voto che esecutivo tecnico'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Affaritaliani.it. "I governi tecnici sono la negazione della sovranità popolare e non fanno bene alla democrazia. Per un governo tecnico non ci sarebbero comunque né le condizioni numeriche né quelle politiche".