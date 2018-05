7 maggio 2018- 14:40 Governo: Bernini, fiduciosi incarico a Salvini

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Attendiamo con fiducia le decisioni del Presidente della Repubblica, che valuterà in queste ore l'offerta che la delegazione del centrodestra gli ha presentato unitariamente di formare un governo che trovi in Parlamento la maggioranza. Confidiamo che Matteo Salvini possa ricevere l'incarico per sbloccare lo stallo politico che non può trascinarsi oltre". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato."Il centrodestra unito ha ancora una volta dimostrato senso di responsabilità ribadendo al Capo dello Stato la volontà di mantenere gli impegni assunti con gli italiani, il cui voto non deve essere tradito. A differenza di chi ha invece traccheggiato per due mesi ingannando gli elettori e minacciando anche oggi il voto se le proprie assurde condizioni non fossero esaudite", conclude.