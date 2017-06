GOVERNO: BERSANI, PER PD MEGLIO FI CHE NOI, MAI CONSULTATI SU PROVVEDIMENTI

21 giugno 2017- 15:14

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Quando arriva un problema serio o una questione difficile da affrontare, preferiscono parlare con Forza Italia" che con Mdp. Lo dice Pier Luigi Bersani, riferendosi al Pd di Matteo Renzi, in un'intervista a Radio Radicale. "Sento che adesso sarà necessario fare una verifica di maggioranza. Almeno, in quella riunione saremo invitati...", osserva l'ex-segretario dem sostenendo che Mdp non viene coinvolta nell'attività della maggioranza. " Vorrei sentirmi dire quando siamo stati considerati parte di questa maggioranza e quando è stato chiesto il mio e il nostro parere su fatti importanti come il caso Consip. Questo - aggiunge Bersani - è un tema che non deve essere sottovalutato. Stiamo parlando della più grande centrale di acquisti d'Europa, della più grande gara fatta in Europa. Non stiamo parlando di noccioline! Nessuno ci ha mai consultato su Voucher e politica economica". Bersani parla anche degli altri provvedimenti in arrivo in aula: "Ricordo che la prossima settimana arriva in aula il ddl concorrenza. Nessuno ci ha mai chiesto nulla o ha voluto sapere cosa ne pensa il nostro gruppo parlamentare o cosa ne pensa il sottoscritto. Si aspetta solo che alziamo la mano. Per la fiducia alzerò la mano, ma non si pensi di chiudermi la bocca sul merito del provvedimento. Mi sembra che in questo provvedimento ci siano cose definibili come il contrario della concorrenza".