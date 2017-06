GOVERNO: BERSANI, PER PD MEGLIO FI CHE NOI, MAI CONSULTATI SU PROVVEDIMENTI (2)

21 giugno 2017- 15:14

(AdnKronos) - Quanto al comportamento ieri in aula del presidente del Senato, Pietro Grasso, Bersani commenta: "Si è comportato benissimo, come al solito. Lì abbiamo un grande presidente, vista la situazione che c'è in quel ramo del Parlamento". "Lì -aggiunge riferendosi al Senato -, come si vede, non parlano con noi. Quando arriva un problema serio o una questione difficile da affrontare, preferiscono parlare con Forza Italia. Questa ormai è una cosa evidente. Se dovessero parlare con noi o chiedere il nostro parere dovrebbero modificare qualcosa. Invece, Forza Italia non ha nulla da chiedere in cambio.... solo l'amicizia".