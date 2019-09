1 settembre 2019- 16:52 Governo: Biancofiore, 'maggioranza M5S-centrodestra, in sintonia con italiani'

Roma, 1 set. (AdnKronos) - "Il Presidente Conte se vuole confermare di essere avvocato del popolo, non cerchi una maggioranza restauratrice coi perdenti democratici, ma con coloro che sono in sintonia con la volontà degli italiani e che hanno vinto le elezioni il 4 marzo del 2018 insieme al Movimento. E’ ancora in tempo e solo così difende il popolo , in caso di ribaltone lo offende". Lo dice Michaela Biancofiore, parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige."Il Presidente Conte darebbe vita ad una maggioranza di governo mai vista nella storia, con numeri solidissimi e coerente. In fondo nel contratto di governo di cui è stato garante fino a pochi giorni fa, Salvini aveva portato il programma sottoscritto con FI e Fratelli d’Italia e grazie al quale sono stati l’eletti nei collegi la maggior parte dei deputati del centro destra. E con un governo imperniato anche su Forza Italia, atlantismo ed europeismo sono assicurati"."Conte non si faccia ricordare come l’uomo per ogni stagione, usi il consenso che ha maturato nel paese per passare da garante a premier primus inter pares vero e proprio. Tutto si può fare in politica tranne andare contro la volontà degli elettori".