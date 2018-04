26 aprile 2018- 10:09 Governo: Bindi, Pd parli con M5S ma non sia patto poltrone

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Il Pd discuta di un governo con M5S, purché non sia un "patto di poltrone". A raccomandarlo, in una lunga intervista a la Repubblica, è Rosy Bindi, la presidente uscente della commissione Antimafia che non si è ricandidata alle elezioni e si è allontanata dai dem. "Prima vengono gli interessi del Paese, poi quelli del Pd - osserva - perciò penso che occorra valutare se un accordo con i 5 Stelle sia possibile. Ma attenzione, non è che si vanno a vedere le carte in nome di un nobile motivo e poi lo si trasforma in un accordo di potere, sulle poltrone, sul numero dei ministeri, su chi va a Palazzo Chigi e chi no". Per Bindi il segretario reggente Maurizio Martina sta agendo nel migliore dei modi: "ho apprezzato la disponibilità al confronto sui temi che fanno la differenza - sottolinea - l'Europa, la democrazia rappresentativa, la lotta alle disuguaglianze"."I pentastellati sono una forza politica alternativa al Pd e al tempo stesso c'è una prossimità degli elettori - rimarca - il 4 marzo è stato chiesto alla politica un profondo rinnovamento, solo in parte incarnato dai 5 Stelle attraversati da troppe contraddizioni". Bindi sottolinea comunque di credere "che l'ipotesi più probabile resti quella di un governo di transizione per affrontare le emergenze, cambiare la legge elettorale e tornare al voto". Tuttavia "il Pd renderà un servizio al Paese se sarà motore di un vero rinnovamento, costringendo i 5Stelle a uscire dalla loro immaturità politica".