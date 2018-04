19 aprile 2018- 16:31 Governo: Boccia, basta tattiche, confronto per stagione responsabilità

Roma, 19 apr. (AdnKronos) - Basta tattiche ma avviare un confronto sui contenuti per una stagione di responsabilità. È questo, in sintesi, il messaggio che arriva oggi dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Confidiamo nel secondo round ed è quello in cui è arrivato forse il momento di cominciare a confrontarsi sulle piattaforme di contenuti e non sulle tattiche", ha detto Boccia, interpellato sullo stallo politico per la formazione del nuovo Governo."Il tempo è utile, è meglio aspettare un pochino e fare le cose bene che essere frettolosi. È evidente che il tempo lungo non gioca a favore del Paese", ha sottolineato. "Ci sono - ha evidenziato Boccia parlando a margine della firma dell’accordo tra Piccola Industria di Confindustria e Intesa Sanpaolo - degli elementi importanti che abbiamo posto all'attenzione dei partiti: centralità del lavoro, riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori nelle fabbriche, inclusione dei giovani, infrastrutture all'altezza a partire dal Sud sono tutte cose non ideologiche su cui varrebbe la pena concentrarsi per capire se c'è convergenza"."Occorre tornare ai contenuti - sottolinea il numero uno degli industriali - prescindendo dalle tattiche per una stagione di responsabilità che i partiti devono fare propria ed essere all'altezza di un governo di un grande paese industriale. Questa è la nostra aspettativa. Io sono sempre fiducioso, sono ottimista nelle aspettative e pessimista nelle previsioni. Tutte le forze devono avere questo senso di responsabilità".