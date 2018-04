28 aprile 2018- 17:14 Governo: Boccia, da Pd e Renzi possibile contributo per stagione nuova

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Maurizio Martina sta facendo un grande lavoro per permettere al Partito democratico e al Movimento 5 stelle di intavolare un dialogo serio sui temi. Siamo in una fase molto delicata, dopo settimane di stallo causate dalla pessima relazione politica costruita nei primi 50 giorni dopo il voto da Lega e M5S. Il Pd ha la possibilità di trovare dei punti di contatto con il M5S e su quelli, accendere i motori di questa legislatura". Lo afferma Francesco Boccia, capogruppo del Pd in commissione Speciale della Camera. "Con Michele Emiliano e Fronte democratico -ricorda- avevamo individuato, sin dallo scorso congresso, nelle proposte di contrasto alle povertà le priorità delle politiche pubbliche e continuiamo a pensare che questo sia il terreno di confronto giusto e naturale con il M5S, pur consapevoli che ci sono e ci saranno alcuni punti di distanza su cui bisognerà lavorare. Firmiamo insieme un patto di Stato contro tutte le povertà, confrontiamoci senza pregiudizi sulle misure per contrastarle e dare risposte ai bisogni degli ultimi e di chi è rimasto indietro".