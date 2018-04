28 aprile 2018- 17:14 Governo: Boccia, da Pd e Renzi possibile contributo per stagione nuova (2)

(AdnKronos) - "Nel Pd serve un confronto franco e chiaro in Direzione, per uscirne più uniti. Sono convinto possa prevalere il buon senso e l'apertura al dialogo, base di ogni confronto democratico. Renzi, per la sua storia politica e per gli importanti ruoli ricoperti nel partito e nelle istituzioni, potrebbe dare un grande contributo unitario al Pd -conclude Boccia- finalizzato alla costruzione di una stagione politica nuova per il Paese".