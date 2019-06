11 giugno 2019- 17:36 Governo: Boccia, 'incertezza non aiuta, prevalga buon senso di Tria'

Verona, 11 giu. (AdnKronos) - "L'incertezza non aiuta, speriamo si superi quanto prima, e le ultime dichiarazioni del ministro Tria fanno capire che c'è un buon senso che prevale, perchè la procedura di infrazione non è nell'interesse nazionale". Lo ha sottolinea il presidente di Confindustria, Vicenzo Boccia oggi a margine dell'Assemblea degli Industriali di Verona."Occorre andare oltre e guardare alle prossime settimane ai prossimi mesi per affrontare le priorità, che sono: trattare prima di tutto per avere un Commissario di primo livello: al mercato interno, all'industria, alla concorrenza e quali dirigenti competenti da inviare a Bruxelles, su cui puntare, aprire un confronto con gli altri paesi per il futuro della Bce del dopo Draghi e soprattutto affrontare il nodo risorse della prossima legge finanziaria, che deve puntare su più crescita, più occupazione, individuare quindi i provvedimenti che abbiano effetti sull'economia reale del paese", ha sottolineato.